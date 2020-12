Elisabetta Gregoraci, i bracciali indossati al GF Vip 5: che prezzi, quanto costano davvero?

Elisabetta Gregoraci ha ufficialmente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 per sua scelta personale ma fatto sta che è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality show. Fuori dal programma, in effetti, si continua a parlare di lei. Qualcuno ha accusato la showgirl di aver ostentato la sua ricchezza all’interno del programma tv di Canale 5. Oltre ai vari gossip, infatti, Elisabetta è spesso al centro dell’attenzione di pubblico e media per i suoi look e i suoi meravigliosi accessori dai valori economici altissimi. E’ il caso di tantissimi bracciali che la Gregoraci ha sfoggiato al GF Vip 5. Ricorderete che anche dentro la casa alcune concorrenti hanno fatto notare che solo con un bracciale di Elisabetta, loro si sarebbero comprate una casa…Ma quanto costano davvero i bracciali che la Gregoraci ha sfoggiato durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5?

GF Vip 5, i preziosissimi e inseparabili gioielli di Elisabetta Gregoraci

Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci ha fatto notare a tutti i telespettatori quanto ci tenesse ai suoi gioielli. Non c’è stato un giorno in cui la showgirl abbia dimenticato di indossare i suoi bellissimi bracciali. Molti hanno notato anche che la concorrente più chiacchierata del GF Vip 5 passava tantissimo tempo in casa a pulire questi preziosissimi accessori. Davvero in tantissimi hanno notato che i gioielli di Elisabetta hanno dei prezzi esorbitanti e la cosa ha aperto non poche polemiche, soprattutto tra gli utenti del web. Ma andiamo più nello specifico per guardare da vicino gli amatissimi bracciali della Gregoraci e scoprire quanto costano.

Ecco quanto costano i bracciali che Elisabetta Gregoraci ha indossato al GF Vip 5

Partiamo subito dai bracciali di Cartier, uno dei brand che Elisabetta sembra amare di più. La Gregoraci ha dei gioielli della collezione Love Cartier con diamanti che costano la bellezza di 11mila e 500 euro. Per non parlare del bracciale Love con ceramica e paté di diamanti con la struttura in oro bianco che si trova in commercio ad un prezzo di 46mila e 400 euro. Al polso della showgirl abbiamo visto poi il bracciale di diamanti Anita Ko quasi 14 mila euro, i bracciali di diamanti con il suo nome e quello di suo figlio Nathan di cui non si conoscono i prezzi specifici ma sicuramente i valori saranno veramente alti. Solo con questi bracciali si superano di gran lunga gli 80 mila euro.