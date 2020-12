Antonella Clerici: “Ho sofferto perché sono popolare ma non una scema” (Foto)

A 56 anni Antonella Clerici ha esperienza e saggezza in grandi dosi ed è anche per questo che può confessare che c’è stato un periodo in cui ha sofferto perché popolare, il contrario dell’essere glamour e radical chic (foto). Era così che la consideravano, è questo che ha fatto sentire la Clerici forse un po’ in difficoltà ma ammette che è vero ed è ovvio che sia anche una donna di cultura e il suo dire “sono popolare ma non sono una scema” spiega bene tutto. La conduttrice che con il suo ritorno in tv ha già messo da parte due successi con E’ sempre mezzogiorno e The Voice Senior, ha raccontato a Donna Moderna ancora una volta parte della sua vita, privata e professionale. Antonella Clerici non ha rimpianti nonostante i momenti difficili e la sua vita per niente noiosa. Il suo pubblico sa bene a cosa si riferisce, in tv ha sempre raccontato tutto, non ha mai fatto finta di essere felice quando la sua vita in quel momento era un po’ un disastro.

ANTONELLA CLERICI E IL FUTURO, IL SUO TERZO TEMPO

“Per un po’ ho patito il fatto di non essere considerata glamour, radical chic… Ci ho sofferto perché sono popolare, è vero, ma sono anche una donna di cultura, non una scema. Poi ho capito che è la mia forza. Io appartengo alla tv generalista, non alla nicchia. È il mio destino” ha confidato serena e soddisfatta perché la sua vita la considera quella di una donna di paese, con abiti che fanno provincia: “Mio papà aveva un colorificio, mia mamma era una casalinga. Non ho nessun santo in paradiso”.

Infatti, quando fa televisione pensa sempre alla provincia e non alle grandi città: “Dove nella fascia diurna non ti guardano”. Pensa alla sua mamma che ogni giorno pensava a cosa preparare per il pranzo e per la cena: “Lì ho capito che poteva funzionare. È sempre nell’osservazione della vita normale che ho le mie intuizioni”.