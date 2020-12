Belen Rodriguez con tutta la famiglia sulla neve, è il Natale più bello (Foto)

Non è un film ma una storia vera e Belen Rodriguez ha la fortuna di vivere una vera favola sulla neve, in montagna con tutta la famiglia (foto). Non è vero che è un periodo difficile per tutti, c’è chi resta bloccato a casa da solo e chi come Belen e Cecilia Rodriguez con tutta la famiglia si gode le vacanze sulla neve. Un pizzico di sana invidia è ovvia ma le sorelle Rodriguez sono così belle e innamorate e poi cosa c’è di più importante dei genitori, fidanzati, figli e cani? Infatti, ci sono tutti, non manca nessuno. I fratelli Rodriguez hanno scelto i parchi naturali dello Stelvio e Adamello Brenta tra ponti tibetani e caldi rifugi, il tutto innevato ma il freddo non spaventa nessuno. Baci su baci, sorrisoni e poche parole, le immagini dicono tutto.

LE SORELLE RODRIGUEZ FINALMENTE FELICI

E’ da tempo che non era felici tutti insieme ma adesso sia Belen che Cecilia hanno accanto il compagno che desiderano e in più ci sono anche mamma e papà. Tutto procede nel migliore dei modi in questo periodo di zona gialla. Il Natale è davvero alle porte e sembra che per Belen Rodriguez sia il più bello. Tutto merito di Antonino Spinalbese. Ovviamente c’è anche lui sulla neve, anzi la showgirl argentina gli dedica un altro spazio sul suo profilo Instagram, un video in cui baci, passione e dolcezza si legano dicendo tutto.

La sensualità è di Belen, la simpatia è di Cecilia, entrambe bellissime e così diverse ma forse entrambe usano un po’ troppo cellulare e social. Le critiche non mancano da parte di chi pensa mostrino troppo dimenticando che sono due influencer.

La comitiva è al completo, Jeremias Rodriguez con la fidanzata Deborah Togni, il piccolo Santiago, il cane Aspirina, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez. Un Natale perfetto.