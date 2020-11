Belen compra pezzi per ristrutturare casa e fa il pieno di felicità (Foto)

Belen ha iniziato a ristrutturare casa cambiando prima il colore alle pareti, addio al verde e Antonino Spinalbese e papà Gustavo hanno dato nuova luce al suo appartamento (Foto). Belen Rodriguez cambia ancora una volta faccia alla sua casa, l’aveva già fatto quando Stefano De Martino è andato via la prima volta. Questa volta però le scelte sono tutte sue, con il suo nuovo fidanzato va in ferramenta e provvedono insieme a tutti gli acquisti per il fai da te. Antonino Spinalbese sembra bravo in tanti campi, sa fare un po’ di tutto e questo è un grande pregio. Più di tutto però sa far ridere la sua Belen. Dalle storie pubblicate su Instagram tutta la felicità della showgirl argentina: lei parla al telefono e intanto Antonino la riempie di pezzi che sceglie dagli scaffali. La Rodriguez scoppia a ridere raccontando a chi è al telefono con lei cosa sta accadendo. Non l’avevamo mai vista così serena.

BELEN RODRGUEZ SEMPRE IN ABITI CASUAL

E’ da un po’ che Belen nel privato ha detto addio ai tacchi, con le scarpe basse sta più comoda, con i pantaloni larghi resta sempre sensualissima ma sembra non dovere più dimostrare nulla a nessuno. Tutto merito di Antonino?