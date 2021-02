Francesca Fialdini positiva al Covid 19: in diretta su Rai 1 da casa spiega come sta

Aveva annunciato via social di essere risultata positiva al covid 19 qualche giorno fa, Francesca Fialdini, rassicurando però il suo pubblico: Da noi a ruota libera sarebbe comunque andato in onda. E così oggi il programma è in diretta, con Francesca collegata da casa che però non conduce ma è una sorta di guida al fianco ( virtuale) di Nek che ha preso il suo posto nella puntata di San Valentino del programma di Rai 1. La conduttrice si è collegata da casa con il suo miglior sorriso e ha rassicurato tutti, sta bene ma non è semplice.

E’ stato poi Nek a chiederle come stesse e come sta andando contro il maledetto covid 19. Francesca ha spiegato che dopo aver fatto il tampone sono comparsi i primi sintomi, che ha avuto la febbre e che non è stata benissimo. Ha perso la voce e ha passato dei giorni un po’ complicati ma per fortuna adesso va meglio.

Francesca Fialdini positiva al covid 19: ecco come sta

Francesca ha poi voluto ringraziare tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni. “Filippo ringrazio anche te, ci siamo sentiti sempre e mi sei stato molto vicino” ha detto la conduttrice spiegando poi anche perchè ha scelto di chiedere a Nek di prendere il suo posto nella puntata di oggi di Da Noi a Ruota Libera.

La conduttrice tra l’altro ha anche voluto spiegare perchè ha scelto Nek. Ha deciso di scegliere un artista che canta l’amore, che con i suoi brani parla d’amore nel giorno di San Valentino. Ed è per questo che ha scelto un uomo, un padre, un marito che fa dell’amore un punto cardine della sua vita. E la puntata è iniziata!

Un grande in bocca al lupo a Francesca Fialdini anche da parte nostra per una prontissima guarigione.