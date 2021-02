Elisabetta Canalis dopo il vaccino è già in Italia con la figlia (Foto)

Una settimana dopo la seconda dose del vaccino Elisabetta Canalis ha preso l’aereo per tornare finalmente in Italia (foto). Ha avvisato tutti sui social e ovviamente ha dovuto rispondere a una serie di domande di chi le ha chiesto come mai ha già ricevuto il vaccino e perché è in viaggio se le frontiere sono chiuse. Elisabetta Canalis felice e vaccinata è già sbarcata in Italia, soffriva molto per la lontananza dalla sua famiglia ma racconta che in Italia doveva venire per lavoro. Ovviamente avrò modo di vedere anche la famiglia, per il resto spiega tutto. Sempre sui social aveva già mostrato il momento in cui veniva vaccinata, foto che in tanti postano. La settimana scorsa ha ricevuto la seconda dose del vaccino Moderna, lei abita in California e ai curiosi ha spiegato che per lei non c’è stata alcuna corsia preferenziale.

ELISABETTA CANALIS IN VOLO RISPONDE AI FOLLOWER SUL VACCINO

Elisabetta Canalis si è vaccinata in America: “ Mi sono dovuta vaccinare in quanto il mio ufficio (che in realtà è una palestra) si trova nello stesso piano di 2 ambulatori (uno radiologico e l’altro di riabilitazione) inclusi in una struttura al 95% medica dove si ricevono pazienti. Essendoci possibilità di contatto ravvicinato con loro è possibile vaccinarsi”.