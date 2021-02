Cristina Chiabotto pancione e shopping: prepara tutto per il corredino della figlia (Foto)

Cristina Chiabotto ha già un bel pancione che nasconde sotto l’ampio cappotto (foto). L’ex Miss Italia ha iniziato l’anno con l’annuncio più dolce; sarà presto mamma e di recente a Verissimo ha anche aggiunto il sesso del bebè: nascerà una bimba, una splendida principessina come la sua mamma. La rivista Vero ha paparazzato Cristina Chiabotto con la sorella e con il futuro cognato, tutti e tre insieme in giro per lo shopping. Servono tante cose per l’arrivo della piccolina, tutti sono emozionatissimi e c’è tanto da acquistare. La Chiabotto è coccolatissima non solo dal marito ma anche della sorella e dal resto della famiglia. Lei come sempre non solo è in gran forma ma non rinuncia al look perfetto.

CRISTINA CHIABOTTO STA VIVENDO LA SUA FAVOLA E SARA’ PER SEMPRE

Fino a qualche anno fa non pensava al matrimonio né a diventare mamma, poi con Marco Roscio tutto è cambiato, ha incontrato l’uomo della sua vita ed è con lui che sta costruendo la sua famiglia. Con Fabio Fulco ovviamente una storia importante, sono stati insieme per ben 12 anni, tantissimi. Un amore che non è finito nel modo migliore, non solo non sono rimasti amici ma lui per lungo tempo non ha compreso la sua scelta di dirgli addio.



Le foto pubblicate da Vero mostrano tutta l’eleganza della Chiabotto con il pancione. Ben coperta per non prendere freddo resta ugualmente riconoscibile, anche con la mascherina. Una gonna lunga, celeste e svolazzante, le scarpe basse e il cappello a falda larga.

Un acquisto dopo l’altro l’auto è piena di cose per la piccolina. C’è tutto il corredino da comprare ma Cristina Chiabotto desidera anche fermare il tempo con le foto che continua a farsi scattare e in parte a mostrare anche sul suo profilo social. Il pancione sempre ben coperto, non ama mostrare le sue dolci forme, almeno non ancora, non adesso.