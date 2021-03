Cristina Chiabotto sceglie il nome della figlia e Alessia Ventura risponde (Foto)

Cristina Chiabotto darà alla luce la sua prima figlia a maggio e pochi minuti fa ha annunciato il nome scelto. Un’altra foto col pancione ma in realtà è un pancino, come commenta Alessia Ventura che è al suo stesso mese di gravidanza ma con forme ben più abbondanti. E’ dolcissimo il nome scelto da Cristina Chiabotto e Marco Rosico per la loro bambina: Luce Maria. Doppio nome per la piccolina che mamma e papà non vedono l’ora di tenere tra le braccia. “Non aspettiamo altro che te. Luce Maria” ha scritto la Chiabotto. Simpaticissima Alessia Venutra che ha commentato: “Bella panciottina. Io sono al tuo stesso mese ma sembra che debba partorire da un momento all’altro. Bello Luce Maria”. Un nome che ricorda un po’ quello scelto da Belen per sua figlia: Luna Marì.

CRISTINA CHIABOTTO MAMMA A MAGGIO

Un bel pancino più che un pancione, Cristina Chiabotto è davvero in gran forma e ovviamente come sempre bellissima, come Alessia Ventura.

Non ci ha messo poi tanto tempo l’ex Miss Italia a confidare il nome scelto per la figlia. Non è da molto che ha annunciato la gravidanza e poi il sesso. Tutto un po’ in vari episodi, l’emozione va gestita un po’ alla volta, a piccole dosi.

In pochissimo tempo Cristina Chiabotto ha trasformato la sua vita, l’amore vero, il matrimonio, la voglia di diventare mamma, tutto così diverso rispetto al passato quando era legata a Fabio Fulco.

L’ex reginetta di bellezza continua con i preparativi, tutto sarà perfetto con l’arrivo della bimba, soprattutto la sua cameretta dove ha appeso il primo regalo: un quadro, una mongolfiera per sognare e volare, l’ha disegnato lei.