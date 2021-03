Gilles Rocca per la prima volta non sarà a Sanremo: “Mi mancherà” (Foto)

Gilles Rocca è diventato famoso grazie a Sanremo e per la prima volta dopo 20 anni stasera non sarà sul palco dell’Ariston. Tutto è iniziato con la sua apparizione al festival in un attimo di confusione, quando Morgan e Bugo hanno interrotto la famosa esibizione dello scorso anno. Impossibile non notare Gilles Rocca in quella inquadratura arrivata per caso. Da tecnico del suono a personaggio famoso ma lui ha sempre cercato di emergere continuando a lavorare con serietà. Dopo Ballando con le Stelle Gilles è tra i naufraghi dell’Isola dei famosi, già in partenza, già pronto. “Stasera inizierà il Festival di Sanremo 2021… sarebbe stato il mio ventesimo Festival consecutivo e mi mancherà tanto non poter essere lì… ma sono sicuro che i miei ragazzi sapranno far bene come sempre…” il suo messaggio poche ore fa al team che ogni anno si occupa dell’audio, degli strumenti.

GILLES ROCCA IL MESSAGGIO ALLA SUA FIDANZATA PRIMA DI PARTIRE PER L’ISOLA DEI FAMOSI

“Manca davvero poco alla partenza per l’Honduras… mi mancheranno tanto i miei affetti, i miei gatti, i miei amici… ma soprattutto mi mancherà il mio amore immenso, Miriam… porterò con me tutto l’amore che mi è stato dato in questi anni e quando sarò davanti a quelle albe e quei tramonti meravigliosi sarete e sarai lì con me” ha scritto ieri salutando sui social la sua Miriam.

Inizia per Gilles Rocca un’altra avventura, lontano dal palco del festival di Sanremo e da tutti gli altri palchi su cui ha lavorato per anni, ben 20 anni. Ha iniziato giovanissimo, tutti lo conoscono nell’ambiente dello spettacolo, tutti fanno il tifo per lui, soprattutto il suo team e la sua dolce metà.

Ne vedremo delle belle sulla spiaggia dell’Honduras con tutti i protagonisti pronti a naufragare.