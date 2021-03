Quanti chili ha perso Noemi e quale dieta ha seguito (Foto)

Sul palco di Sanremo 2021 Noemi non ha portato solo la sua nuova voce ma tutta la sua trasformazione, gli occhi luminosi, una donna diversa (foto). Che abbia perso un bel po’ di chili è evidente e che ci sia curiosità sulla dieta che Noemi ha seguito è ovvio. Non tutti pensano che il suo messaggio sia positivo ma lei non voleva mandare nessun messaggio, semplicemente non si riconosceva più e ha iniziato a sentirsi meglio con la giusta dieta, con lo sport. Non una dieta di privazione ma abitudini alimentari sane, il che non significa soffrire davanti a piatti tristi. E’ la nutrizionista di Noemi a spiegare come la cantane ha raggiunto il risultato che fa parte della sua metamorfosi. Noemi ha perso 15 chili e anche le cattive abitudini.

LA TRASFORMAZIONE DI NOEMI NON E’ SOLO NELLA DIETA

E’ evidente, è felice, nessuna tristezza al posto dei chili persi, anzi. E’ su Vanity Fair che la sua nutrizionista ha spiegato tutto meglio di chiunque altro: “Se non c’è un cambiamento interiore, la dieta non fa effetto. Noemi è stata subito una paziente ideale perché si è lasciata guidare senza focalizzarsi solo sull’aspetto estetico – ha spiegato la dietista Monica Germani – Ha curato il corpo rispettando madre natura, si è presa il giusto tempo, prima ha rivalutato le sue forme e poi ha rivisto anche il suo approccio al cibo”.