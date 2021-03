Tania Cagnotto presenta la figlia nata con nove giorni di ritardo (Foto)

Un parto tanto atteso per Tania Cagnotto che oggi è diventata mamma per la seconda volta. Con una foto scattata dopo il parto Tania Cagnotto ha presentato sua figlia, la sua seconda bambina. Dopo un periodo pieno di tensioni la tuffatrice adesso può godersi la sua famiglia, la serenità nella sua casa. Tania e Stefano Parolin sono già mamma e papà di Maya e adesso nelle loro vite c’è anche Lisa, questo il nome scelto per la secondogenita. La campionessa olimpionica scatta un selfie dal suo letto in ospedale, accanto a lei c’è la sua bambina bellissima appena nata. Sorride, è stanca ma tanto felice. Il suo annuncio ai follower è così vero da commuovere. Un’altra foto poi del primo piano della sua bimba che dorme serena nella culletta.

TANIA CAGNOTTO: FINALMENTE E’ NATA LISA

“Ce l’abbiamo fattaaaaaa” urla la Cagnotto dal suo profilo social, felice che finalmente sua figlia Lisa sia nata: “Dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia” ha quindi aggiunto la data di nascita che è oggi: 5 marzo 2021. La mamma svela anche il peso: 3 chili e 110 grammi. Madre e figlia stanno benissimo, si vede.

Poche settimane fa la tuffatrice aveva confidato a tutti la sua preoccupazione per lo stato di salute del papà che era ricoverato in ospedale a causa del Covid. Poi felice ha informato tutti che il suo Papi era tornato a casa e che poteva partorire in santa pace. Gratitudine e gioia, è quello che esprime la campionessa olimpionica che ringrazia tutti, per il papà e per la sua bimba.

La famiglia finalmente può godersi questo meraviglioso periodo, anche se fuori dalla loro casa ormai da un anno tutto è fermo e triste.