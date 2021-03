Michelle Hunziker festeggia in casa il compleanno di Celeste con la torta arcobaleno (Foto)

Secondo compleanno della piccola Celeste Trussardi in lockdown e Michelle Hunziker, come tutti i genitori, oggi sta facendo di tutto per regalare alla sua bambina una giornata di festa (Foto). Celeste compie 6 anni, è nata l’8 marzo, il giorno della festa delle donne, e in lei mamma Michelle Hunziker vede già una grande donna in grado portare avanti il suo lavoro in difesa delle donne. Compleanno in casa per la figlia più piccola di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, è già passato un anno dall’inizio della pandemia ma Cece ha ugualmente la sua bella festa, la torta con l’arcobaleno, le persone che la amano tanto. Magari niente amichetti in casa per il suo compleanno, anche se non tutti hanno il buon senso di Michelle.

LA DEDICA DI MICHELLE HUNZIKER A SUA FIGLIA CELESTE

“Auguri piccolo angelo della mamma, ti amo!” ha scritto mostrando la foto sulla neve ma adesso sono tutti a casa. Tra le storie Instagram anche nonna Ineke che canta e si diverte durante il pranzo di famiglia per il compleanno della nipotina. “Queste sono le manine a della nostra piccola super Cece la quale compie già 6 anni….è il suo secondo compleanno durante il lockdown e mi sto inventando qualunque cosa come tutti i genitori per farle vivere dei momenti indimenticabili in casa con le persone che la amano tanto!!! Comunque lei la prende con grande filosofia..”.