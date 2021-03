Per Stefania Orlando due dispiaceri “esterni” al GF VIP 5: le parole del suo ex e quelle di suo fratello

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, Stefania Orlando è protagonista di una lunga intervista nella quale parla non solo di quello che è successo dentro la casa ma anche di tutto quello che c’è stato fuori. E proprio mentre lei era rinchiusa nella casa più spiata di Cinecittà, fuori, due persone che fanno parte della sua vita, hanno lanciato delle frecciate molto forti. Una, il suo ex marito Andrea Roncato, l’altra suo fratello. Un fratello misterioso del quale si sapeva ben poco ma che si è fatto conoscere sia sui giornali che in tv, mentre la Orlando era nella casa del GF VIP 5.

Stefania nella sua intervista parla anche di questo aspetto del gioco e quindi della visibilità che dà a chi ha legami con un concorrente.

In merito a suo fratello e ad Andrea Roncato spiega:

Due grandi dispiaceri. Ma se su Andrea ho già detto tutto, con Gianni non ho nulla da risolvere. Non siamo cresciuti assieme e ho scoperto che fosse mio fratello nell’adolescenza. Lui viveva già altrove e io, in quel momento, mi affacciavo alla vita. Ci siamo ritrovati, tutti, circa 25 anni fa. Ho conosciuto i miei nipoti e abbiamo mantenuto quei rapporti che si mantengono quando due persone vivono in nazioni diverse. Ogni volta che é passato da Roma ci siamo visti e, sia mio fratello Fabio sia mia mamma, sono andati a trovarli diverse volte a Parigi. I rapporti ci sono sempre stati. Non sono assidui, quello sì, ma non ho mai messo un muro, né ho nulla da chiarire. Non Capisco perché tutto questo desiderio di un chiarimento mentre ero all’interno del reality. Tra l’altro, una volta uscita, l’ho anche cercato per ribadirgli che per lui ci sarò sempre, ma sono dell’idea che le situazioni familiari cosi delicate, poi debbano essere risolte tra di noi e non davanti ad una telecamera