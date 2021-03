Simona Ventura in attesa del tampone negativo spera di poter fare presto una passeggiata

Continua ad aggiornare le persone che la seguono sempre con grande affetto Simona Ventura, sulle sue condizioni di salute. La conduttrice è risultata positiva al covid 19 due giorni prima della partenza per Sanremo 2021, dovendo poi rinunciare proprio alla finalissima che l’avrebbe dovuta vedere protagonista. La conduttrice, come racconta anche nel video postato oggi sui social, non ha mai avuto sintomi. Nè tosse, nè febbre, forse se non avesse dovuto fare il tampone per Sanremo, almeno lei non si sarebbe accorta di aver preso il covid ( lo hanno avuto anche il suo compagno Giovanni Terzi e sua figlia). Oggi però Simona conferma che va tutto bene: “Mi sento un leone” ha raccontato la Ventura sui social. Al momento continua la quarantena in attesa di poter fare il tampone con la speranza che sia negativo, dopo questi dieci giorni di reclusione forzata. “Sono stata davvero fortunata, di questo devo ringraziare il Signore, stanno per finire i giorni di quarantena” ha detto Simona raccontando come sta a chi la segue con affetto.

Come sta Simona Ventura? Le ultime news dai social

La conduttrice raccomanda a tutti come sempre la massima attenzione. E poi racconta quello che al momento vorrebbe fare: una semplice passeggiata sarebbe per lei già una gran cosa. E’ vero che vive in Lombardia, in piena zona rossa ma dopo quasi due settimane di reclusione in casa, le piacerebbe molto fare anche una passeggiata per respirare un po’ di aria pura!

“Sarebbe fantastico poter uscire a fare una passeggiata, quello sinceramente mi è mancato proprio tanto, vi mando un abbraccio forte, siete nel mio cuore. Mi raccomando, state attenti. Finirà tutto presto” ha concluso la conduttrice.

Non è la prima volta che la conduttrice invita tutti a fare attenzione ricordando che lei è sempre andata in giro con due mascherine e invitando quindi tutti alla massima prudenza.