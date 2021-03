La mamma di Belen interviene dopo le battute di Pio e Amedeo

C’era davvero bisogno anche della difesa di Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, contro Pio e Amedeo? In questo modo una battuta che può piacere o meno diventa una polemica assurda. Non basta la saponetta di Belen? Cosa hanno detto di così grave i due comici intervenuti nella prima puntata del serale di Amici? E’ stato Stefano De Martino il bersaglio ma le battute non sono piaciute a molti e soprattutto alla famiglia Rodriguez. Antonino Spinalbese resta in silenzio, la showgirl argentina consiglia di lavarsi con la saponetta e poi c’è mamma Veronica che è sempre pronta a difendere i suoi figli.

“Mamma mia! Que sociedad machista del caz…….! Mentes cerradas y bocas abiertas ! La peor combinación!” la traduzione è semplice: “Mamma mia! Che società maschilista del… ! Menti chiuse e bocche aperte! La peggior combinazione!”. Tutti permalosi in famiglia ma senza volere difendere Pio e Amedeo loro sono due comici che da sempre lavorano con queste battute, non stavano parlando in un talk show, non erano opinionisti sul gossip ma erano lì per prendere in giro qualcuno. Chissà se Maria De Filippi avrà tirato le orecchie al duo comico. Immaginiamo di no.

Stefano ha sorriso trattenuto, Belen ha proposto la saponetta Chanel, mamma Veronica Cozzani non ha resistito e ha aggiunto anche altro: “Lavatela con champú! A no! Era Chanel! Jaja”.

Gli ironici auguri a Stefano De Martino per l’arrivo del secondo figlio non hanno fatto ridere tutti con gran successo dei due comici, perché in questo modo si parla tanto di loro e del nuovo programma in prima serata su Canale 5: Felicissima sera.