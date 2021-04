Labbra enormi per Belen? Con l’ultima foto tantissime critiche

Una pioggia di critiche per Belen Rodriguez che sembra avere fatto un altro ritocchino alle labbra. Sembra ma forse è tutta colpa della foto, forse è solo il classico gonfiore di chi è in dolce attesa. Tanti i follower che hanno chiesto a Belen di non ritoccarsi più, di non utilizzare più filler, di lasciare in pace la sua bocca. C’è chi l’ha fatto in modo carino riempiendola di complimenti, facendole notare che non ne ha bisogno. Chi invece senza mezzi termini le ha detto che si sta rovinando. Per le labbra di Belen arriva anche il paragone con Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha ammesso più volte di essersi pentita del ritocco alle labbra ma nel suo caso si trattava di silicone, difficile da togliere. La splendida showgirl argentina non ha mai parlato di filler o ritocchini, ma sembra evidente che nel corso degli anni qualcosina abbia fatto.

BELEN STA DAVVERO ESAGERANDO CON LE SUE LABBRA?

“Belen ja stai esagerando con ste labbra e che cavolo!! Tra poco pigli il volo!! Ma poi perché?” ma arriva subito la difesa: “Evidentemente le labbra a lei piacciono così”.

“Fra poco farà la fine di Nina Moric che era bellissime e si è rovinata con la chirurgia” commenta un’altra fan e subito un’altra difesa: “Nel caso non lo sapessi ed evidentemente è così,te lo dico io, in gravidanza le labbra si gonfiano parecchio, dubito se le sia gonfiate visto che è incinta e non si può”.

“Belen basta con i filler alla bocca, è troppo adesso”, “Stai proprio esagerando con le labbra….ma perché poi “, Belen sei la più bella….. Ma rimani come sei…. No chirurgo… Piano piano… Nel tempo rovina i tratti così belli” e uno dopo l’altro i commenti dicono più o meno la stessa cosa. Quindi, tutti d’accordo, Belen ha le labbra gonfie.