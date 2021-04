Michela Coppa incinta del primo figlio ma non sono stati mesi facili

Un’altra dolcissima vip è incinta, è Michela Coppa che attende il primo figlio e come tutte mostra il pancino solo dopo il primo trimestre di gravidanza. Da due settimane è entrata nel quarto mese e finalmente Michela Coppa si sente libera di poterlo dire a tutti. Un pancino già evidente per l’ex Letterina che adesso è più serena, con l’esito delle ultime analisi tira un sospiro di sollievo. Sembra che la sua gravidanza non sia iniziata nel migliore dei modi, non anticipa molto ma promette che presto racconterà tutto. Per il momento si gode l’annuncio più bello, la dolce attesa, i commenti di auguri di tutti.

MICHELA COPPA E’ AL QUARTO MESE DI GRAVIDANZA

Adesso sta bene ma incuriosisce tutti con il suo post che è a metà tra la gioia immensa e le preoccupazioni. Solo nausee e gastrite o c’è stato anche altro? Di quali difficoltà parla la Coppa? Ha voluto attendere il momento giusto per fare esplodere la sua gioia.

“Non è stata una gravidanza super semplice soprattutto all’inizio però c’è e la vita sceglie di esserci a prescindere da noi” scrive nel suo post e ripete tra le storie Instagram mentre continua a commuoversi leggendo i commenti delle fan. L’idea di avere un figlio è arrivata a ottobre e a gennaio era già incinta.

“Buongiorno ragazze! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene! Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza!“.

“Sono entrata da due settimane nel quarto mese – conferma Michela Coppa – e vi racconterò presto come ho vissuto questi mesi perché non sono stati facili. La vita decide a prescindere da noi e ho imparato ancora di più cosa significa ACCETTARE. Grata di vivermi questi momenti indimenticabili e finalmente in vostra compagnia”.