Che emozioni per Belen Rodriguez a Canzone segreta: si scioglie in lacrime per la sua famiglia

Nella puntata di Canzone segreta in onda il 9 aprile 2021, tra i protagonisti della serata abbiamo visto anche Belen Rodriguez, pronta a ricevere una dolcissima sorpresa. Non sapeva che cosa aspettarsi, lo ha detto dall’inizio anche se le sarebbe piaciuto vedere su quel palco qualcuno della sua famiglia, visto che per lei, è la cosa più importante al mondo. E non sbagliava Belen. Il racconto è iniziato con le immagini dei suoi adorati nonni, che avevano lasciato l’Italia alla volta dell’Argentina, per trovare fortuna. Poi a lei era toccato il viaggio al contrario e la sua prima tifosa era la nonna, anche se nascondeva bene le lacrime ogni volta che la Rodriguez partiva. Ma sapeva che poteva sempre contare sulla sua adorata nonna. Le lacrime hanno iniziato a scendere sul visto di Belen che ha ricordato i suoi primi viaggi in Italia e la possibilità di aiutare la sua famiglia, con il suo lavoro.

Belen Rodriguez e la sorpresa a Canzone segreta: fiumi di lacrime

E poi sul palco, mentre Syria cantava, sono arrivati Cecilia e Ignazio e Belen non ce l’ha fatta a trattenere la lacrime rivedendo i suoi fratelli, nonostante viva con loro praticamente quotidianamente. Un amore così grande quello dei Rodriguez, che non si può spiegare a parole. C’era anche papà Gustavo che Belen in un primo momento non aveva riconosciuto, che ha cantato per lei. Il papà di Belel l’ha poi voluta ringraziare per tutto quello che ha fatto per loro, permettendogli di avere una vita diversa, dopo le tante difficoltà che avevano dovuto affrontare in Argentina.

Sorpresa finale sulle note di Questa lunga storia d’amore, la canzone segreta di Belen, cantata dalla bravissima Laura Chiatti. Un brano che accompagna da sempre Belen e che oggi rappresenta anche il presente, la sua vita al fianco di Antonino Spinalbese che non era presente ma che era in foto sullo schermo di fronte alla Rodriguez così in lacrime da doverle asciugare con il vestito.