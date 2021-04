Le lacrime di Francesca Lodo all’Isola ricordando lo scandalo del periodo di Vallettopoli

Sono stati anni difficili quelli che Francesca Lodo ha vissuto dopo lo scandalo Vallettopoli. Passata dall’essere uno dei volti noti del piccolo schermo, allo scandalo che travolse molte persone del mondo dello spettacolo. Una inchiesta dalla quale non tutti uscirono rinforzati, anzi. E non tutte le persone coinvolte hanno trovato nuovamente posto sul piccolo schermo. Ascoltando le parole di sua madre, Francesca Lodo si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni nel corso della puntata dell’Isola dei famosi in onda il 15 aprile 2021. La mamma della bella sarda, le chiedeva scusa per quello che era successo in passato. E così Francesca in lacrime ha spiegato perchè la mamma si era allontanata da lei, delusa forse da quanto era stata costretta a leggere negli atti di una inchiesta.

Nella lettera, la mamma di Francesca le ha chiesto scusa, dicendo che nella vita sua figlia si è sempre rialzata da sola. Per questo si scusa: per quelle volte in cui forse aveva bisogno di una mano ma non c’è stata.

E così Francesca spiega il perchè di queste parole della mamma.

Francesca Lodo e lo scandalo Vallettopoli: dall’Isola il suo pensiero

Mia mamma mi ha chiesto scusa perché c’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. C’è stata un’inchiesta durante quel periodo dove io avevo detto determinate cose sulla mia vita e sono passata come la persona che non ero e mia madre in quel momento c’è rimasta molto male. In quel momento della mia vita sono rimasta sola, tutte le persone che avevo accanto a me mi hanno voltato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo con il volere di poter dimostrare quella che sono realmente e non quella che la gente ha pensato che fossi.

Non tutti forse lo ricordano, e probabilmente il pubblico più giovane che segue l’Isola oggi, dieci anni fa non aveva neppure modo di tenere il telecomando in mano. Francesca però fu coinvolta in questa inchiesta durante la quale raccontò delle cose che non piacerebbero a nessuna mamma.

In un articolo di Repubblica, si parlava di Francesca Lodo e di alcune dichiarazioni che l’ex di Passaparola avrebbe reso: