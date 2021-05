Jasmine Carrisi parla di Ylenia, la sorella che non ha mai conosciuto

A dispetto dei pettegolezzi Jasmine Carrisi parla della sua famiglia allargata che in realtà non è come la definisce il gossip, racconta anche di Ylenia, che purtroppo non ha conosciuto. Non c’è un buon rapporto tra Romina Power e Loredana Lecciso, è un fatto noto ma Al Bano è riuscito a creare un legame forte tra tutti i suoi figli. Ognuno ha il proprio preferito e Jasmine ha anche un ottimo rapporto cin Romina Power; con lei parla di Los Angeles, la città dove un giorno vorrebbe trasferirsi. Per il momento si sta organizzando per andare a vivere a Milano, con sua sorella Brigitta, nata da una precedente storia di Loredana. Non è la prima volta che la figlia più piccola di Al Bano parla della famiglia Carrisi e ancora una volta ripete che per lei non c’è amicizia che tenga, la sua famiglia è la cosa più importante. Un ottimo rapporto anche con Cristel, Yari e Romina jr ma sembra che sia con Yari il legame più bello, con lui parla di musica.

JASMINE CARRISI: “SIAMO MENO PEGGIO DI COME CI DIPINGONO”

E’ al Corriere della Sera che la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi ha confidato che non è come riferisce il gossip. E’ la sua famiglia che l’ha incoraggiata a seguire i suoi sogni, la strada verso la musica. Se avesse badato invece a ciò che le scrivono sui social non avrebbe mai inciso il suo pezzo, non avrebbe mai cantato.

Per la prima volta parla di Ylenia, che è scomparsa nel ’94 a New Orleans. Ha sempre sentito parlare di lei: “Avrei tanto voluto conoscerla. So che era intelligentissima, avremmo avuto delle belle conversazioni”, purtroppo la vita è andata diversamente, in un’altra direzione.

Per Al Bano tutti i suoi figli sono la vera gioia, per il suo compleanno non ha ricevuto il regalo desiderato, magari sarà per il prossimo.