La forza di Carolina Marconi prima della chemio, l’ex gieffina lotta contro il tumore

Dopo avere confidato l’operazione per il tumore al seno la bellissima Carolina Marconi è pronta ad affrontare la chemio. La forza che mostra l’ex gieffina è incredibile, il suo ottimismo sembra quasi irreale mentre parla dei capelli e delle ciglia che cadranno. Carolina Marconi trova il lato positivo in tutto e tutto questo coraggio arriva soprattutto dalla sua famiglia, dalle tante persone care che in questo periodo la stanno sostenendo. Ha scelto una foto al mare per raccontarsi ai follower. Per la Marconi è stato un fine settimana importante, speciale, quello di cui aveva bisogno prima di iniziare la chemioterapia, il primo ciclo, perché poi non potrà più esporsi al sole. Un abito leggero, il mare che si agita e lei che resta calma godendosi il luogo che adora, il posto dove andava in vacanza da bambina. Chi la conosce bene sapeva che era ciò di cui aveva bisogno perché i prossimi mesi saranno difficili.

CAROLINA MARCONI SI SENTE FORTUNATA NONOSTANTE IL TUMORE AL SENO

La ricordiamo tutti nell’edizione del Grande Fratello 2004, una delle concorrenti più belle e non solo. Regala una bella lezione di vita a tutti mentre ringrazia tutti per la carica positiva che sta ricevendo dai messaggi. Si scusa perché non è mai stata brava ad esternare i suoi sentimenti. Ringrazia la famiglia per i due giorni a Formia e poi scrive: “Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno xche nn potrò più prendere sole fino a dicembre ,ho un po’ di ansia ma sono fortunata xche ci sono tante persone che mi sono vicine e nn mi fanno sentire sola” poi ci sorprende con la sua forza: “Nn vi nascondo che un po’ rosico xche mi cadranno i capelli con la chemio l’ho sempre portati lunghi ma nn e’ un problema cresceranno dicono che dopo la chemio ti crescono mossi cavolo io c’ e’ l’ho lisci vabbè vorrà dire che nn userò più la piastra x farmi mossa x me e’ (fondamentale vedere sempre il lato positivo di tutto )mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite :corta? con la frangia? xche no anche bionda ?rossa? di tutti colori”.

Carolina Marconi aggiunge sorrisi e noi speriamo li avrà sempre fino al termine di questa brutta avventura: “Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma nn e’ un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare.Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità l’atteggiamento x queste situazione e’nn perdere mai L’ entusiasmo come i bambini e il sorriso xche tutto si risolve e si combatte !!!!e si ritorna sempre meglio di prima … sono fortunata x tutto L’amore che mi circonda,e’ x questo dico grazie tutti i giorni della mia vita nn e’ tutto scontato …buona giornata a tutti con grinta”. Grazie Carolina per le tue parole, per la tua forza, per l’ottimismo che insegni.