Carolina Marconi inizia a perdere peso e capelli ma fa di tutto per essere forte

Con l’inizio della chemioterapia Carolina Marconi aveva promesso che sarebbe stata forte e che avrebbe fatto il possibile per non buttarsi giù e affrontare tutto anche con l’aiuto della famiglia. Accanto a lei ci sono anche tutti i follower che continuano a sostenerla, soprattutto adesso che sono arrivati gli effetti collaterali. Carolina Marconi aveva già tagliato i suoi lunghi capelli, bellissima con il caschetto però sapeva che presto sarebbero caduti. E’ sempre bellissima e lo sarà sempre, anche con tutti le conseguenze della chemio. Userà magari le parrucche ma per il momento non ha intenzione di rasarsi, anche se le prime ciocche iniziano a cadere. Carolina ha anche perso tre chili, è sorpresa, lo confessa, ma continua a mangiare in modo sano, a fare sport, il tutto senza esagerare ma è bene che resti in forma.

CAROLINA MARCONI: “MI SENTO BENISSIMO ANCHE SE UN PO’ STANCA”

E’ così forte da reggere anche la chemio, è l’allegria e la positività che ci mette che l’aiuta più di tutto e il suo è un insegnamento importante. “Hola come state? Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa. Vi confesso che avevo una paura matta x gli effetti collaterali che poteva causare ..dolori articolari ,vomito e caduta dei capelli …fortunatamente in questi giorni nn ho avuto tanto questi sintomi – poi spiega – ahimè fino a stamattina ..quando mi sono accorta che invece un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo… tra un po’ mi vedrete pelatina” sorride e ride di se stessa.

Spiega che mangia in modo sano, evita dolci, fritture, carne rossa e latticini, beve due litri circa di acqua al giorno e confida che ha perso 3 chili ma si sente benissimo anche se un po’ stanca.

“Inoltre cerco di tenere occupata la testa con tante cose positive ,il segreto è di non perdersi mai d’animo e tirarsi su ..ci sono dei giorni duri si certo sono umana ma è proprio in quei giorni più difficili che cerco di essere motivata ed affrontarli con forza e determinazione senza mai abbattersi magari progettando il lavoro, dipingendo ,cucinando poi se sono proprio stanca mi butto sul divano ,leggo un bel libro ,guardo una bella serie e ripeto nel mio inconscio che tutto prima o poi passerà e diventerò una persona migliore sicuramente di oggi”.

Non nasconde che ha momenti difficili da superare ma poi arriva il coraggio: “E’ un percorso che devo fare con coraggio sapendo che sicuramente arriverà un giorno in cui tutto quello che stato sarà servito sicuramente a rafforzare il mio carattere… Intanto xche nn rendere questo percorso più bello di quello che sembra? La vita e’ questa ,niente e’ facile e’ nulla impossibile”.