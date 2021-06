Carolina Marconi costretta a tagliare i capelli inizia la chemioterapia

E’ la prima volta che Carolina Marconi taglia i suoi lunghi capelli, domani inizia la chemioterapia. L’ex gieffina è stata costretta a tagliare la sua lunga chioma nera, non è stato semplice per lei ma necessario. Carolina Marconi sta affrontando con forza e ottimismo questo periodo terribile della sua vita, non nasconde che qualche volta crolla ma si fa forza e cerca di trovare l’energia anche nei follower che la sostengono ad ogni passo. La sua famiglia le è sempre accanto ma da domani inizia il ciclo di chemio e tutto sarà più complicato. E’ già stata operata ma il trattamento è necessario per prevenire una recidiva di tumore al seno. Carolina Marconi ha già affrontato tanto ma sa che presto le cadranno tutti i capelli. E’ per questo che li ha tagliati prima ancora di vederli cadere a ciocche.

CAROLINA MARCONI PRONTA PER LA CHEMIOTERAPIA

E’ bellissima come sempre, anche con il caschetto e sarà bellissima anche senza capelli ma è inutile nascondere che sarà doloroso per lei. Sorride e ammette che non è facile. E’ stata operato il 6 aprile scorso e poi dopo l’asportazione del cancro c’è stata subito dopo la ricostruzione della mammella.

L’attendono sei mesi di chemioterapia per prevenzione: “3° step 14/06/2021 ho cominciato a tagliare i capelli xche si avvicina il giorno della chemio, domani il 16 di giugno il mio primo ciclo lo farò di pomeriggio, l’ho sempre portati lunghi ,ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti …tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco”. Sa che poi cresceranno, sa che l’importante è la salute ma ha bisogno di tutto il sostegno e di tutti i sorrisi.

“Chi sta facendo il mio stesso percorso sa che e’ devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva ) che e’ stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina ,comunque vedendomi bene nn ci sto poi così male ma bisogna vedere come sarò da rasata”.