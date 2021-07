Emma Marrone in bikini rosso senza trucco parla di imperfezioni che fanno la differenza

E’ bellissima Emma Marrone in bikini, senza un filo di trucco e con l’entusiasmo di una bambina; poco importa se ci sono le imperfezioni di cui parla, quelle non si notano. Senza filtri, senza trucco, senza inganni, Emma Marrone ancora una volta si mostra con tutto il suo carisma, la verità, l’energia, perché è ben altro che conta e non di certo l’inesistente perfezione. Anzi lei di quelle imperfezioni ne fa un vanto, sono quei dettagli che fanno la differenza e che dovremmo apprezzare tutti. Ancora una volta la cantante salentina ha un messaggio che fa bene a tutte e il suo bikini da imperfetto, secondo lei imperfetto, diventa perfetto.

EMMA MARRONE LOOK NATURALE SOTTO IL SOLE E IN BIKINI

Il corpo è tonico ma non esibisce nessuna magrezza eccessiva. Un inizio estate in barca per fare il pieno di sole e mare. Con lei c’è l’amica e collaboratrice di sempre Francesca Savini, con loro ci sono altri amici, pochi e sempre i più fidati.

Se c’è una paladina del body positivity è Emma Marrone, lo è da sempre, da quando ha iniziato a mostrare le macchie sul viso senza dovere spiegare il perché la sua pelle non è perfetta. Solo dopo sono arrivate tutte le influencer con brufoli e cellulite. “La perfezione non esiste e menomale altrimenti sarebbe un mondo troppo noioso” ha commentato la cantante salentina che a 36 anni si gode il bello della vita, si sente bene con se stessa e soprattutto è grata alla vita per tutto ciò che ha e che ha superato.“Ci sono persone che ogni giorno lottano per problemi davvero gravi. Lavorate su voi stessi e cercate di essere belli dentro” è la sua conclusione e dovrebbe diventare quella di tutti invece di fingere ciò che non si è e di cercare la felicità in cose inutili.