Alessia Macuzzi infiamma i social con un nud0 che lascia senza fiato

Mentre la piccola Mia è in vacanza con papà Francesco Facchinetti a Ibiza, Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi si godono qualche giorno da “coppietta” in Sicilia. Un’estate bollente per la coppia che ieri, con uno scatto davvero infuocato, ha acceso i social. Non è la prima volta che il marito di Alessia Marcuzzi regala scatti che lasciano a bocca aperta e anche questa estate ecco che arriva la foto da migliaia di like. Una foto che ritrae una strepitosa Alessia Marcuzzi quasi completamente nuda, con adesso solo l’intimo e uno scenario da favola alle sue spalle.

Che scatto Alessia Marcuzzi per l’estate 2021

Una foto che ha riscosso un grande successo quella che la conduttrice ha postato sui social, con una didascalia tra l’altro molto eloquente. “Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa”. Non dirmelo due volte” ha scritto la conduttrice postando questa bellissima foto su instagram. E a giudicare dai commenti sotto la foto, il marito di Alessia Marcuzzi aveva proprio ragione!

“Si vabbè.. ma secondo qualcuno ha guardato le mutande?!?😂 Boonaaaaaa!!!!! E bravo tuo marito” ha scritto Marina la Rosa commentando la foto di Alessia Marcuzzi e non ha tutti i torti perchè vista la bellezza di questo scatto, davvero pochi avranno notato che la Marcuzzi le indossava!

La foto dello scandalo: Alessia Marcuzzi meravigliosa in intimo

C’è da dire che non sono mancati, come purtroppo capita spesso, anche i commenti negativi di chi ha sottolineato che si esagera con questi scatti e che forse bisognerebbe mostrarsi più coperti. E voi da che parte state? Ha fatto bene Alessia a spogliarsi per realizzare questo scatto oppure avrebbe potuto mostrarsi in modo diverso nella foto? C’è anche chi l’accusa di aver copiato Elisabetta Canalis…Insomma come sempre, non si può accontentare il gusto di tutti!