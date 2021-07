Rosalinda Cannavò si mostra in bikini senza filtri e sfida gli haters: “Sono così”

Le donne in estate sono chiamate, secondo non si sa bene quali precisi paradigmi, ad arrivare al top della forma, per mostrarsi perfette in vacanza. La chiamano “prova costume”. Ma è davvero possibile pensare che ci si possa mostrare in bikini solo se perfette, magre, snelle, giuste? E chi decide che cosa sia bello e giusto e cosa no? Succede anche con le donne del mondo dello spettacolo che spesso finiscono nel mirino degli haters, come rivela anche Rosalinda Cannavò. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 si mostra in costume da bagno, senza filtri, senza ritoccare le immagini ma spiega anche che non è semplice. Perchè ogni volta si pensa a quello che diranno gli altri, si pensa a quello che si scatenerà sotto una foto che forse, per tanti commentatori, non è bella. E allora la Cannavò si mostra in bikini, al naturale e lancia l’ennesimo sacrosanto messaggio su quello che oggi viene chiamato il #bodypositive. Che poi, diciamolo pure, se qualcuno ha il coraggio di dire che Rosalinda non è una figa pazzesca, ha davvero dei problemi con i canoni estetici assolutamente da rivedere ( se proprio di canoni dobbiamo parlare).

L’attrice siciliana scrive sui social: