Mara Venier stonata a cena con gli amici, in vacanza con Mara Maionchi e gli altri (Video)

La vacanza di Mara Venier in Versilia è appena iniziata e iniziano le cene in allegria con gli amici. Con Mara Venier e Nicola Carraro c’è ovviamente anche il nipotino, il piccolo Claudio. La sera a cena a tavola con gli amici la conduttrice si lascia andare a canzoni un po’ stonate. Al tavolo c’è anche quest’anno Mara Maionchi che approva il gesto del piccolo. Claudietto chiude la bocca alla sua nonna, non vuole che canti. Per Nicola sua moglie è pronta per il festival di Sanremo, per tutti gli altri no. E’ il relax e il divertimento che Mara Venier cercava perché i problemi di salute di cui ha già tanto parlato ci sono ancora. I problemi a seguito dell’errato intervento ai denti non li ha ancora risolti. Meglio non pensarci, il tempo forse sistemerà tutto.

MARA VENIER E NICCOLA CARRARO IN VACANZA IN VERSILIA

Anche quest’anno vacanze estive in Italia e con gli amici, anche questa estate Mara e Nicola fanno soprattutto i nonni e si occupano del loro piccolo Claudio. E’ il marito della conduttrice a pubblicare il video della bella serata ma Mara pubblica un altro video. Tenerissime immagini di Iaio e il nonno che passeggiano mano nella mano, sono stati al mare e tornano in albergo, il piccolo vuole giocare a ping pong.

“Quanto vi amo” commenta la Venier che ha più volte confidato che suo nipote l’ha salvata dalla depressione e di certo anche in questo periodo la rende serena. Anche Nicola è sempre accanto a lei, fa il tifo per lei, la sostiene sempre. “Il bambino chiude la bocca alla nonna perché si spaventa” è il commento di Mara Maionchi con la sua solita schiettezza che fa ridere tutti. Mara Venier però continuate a cantare… in basso il video pubblicato su Instagram da Nicola Carraro.