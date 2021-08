Per Fabio Fulco è il primo compleanno da papà ed è bellissimo il party in casa

Un compleanno due volte speciale per Fabio Fulco. 50 anni per l’attore ma soprattutto è il primo compleanno da papà. Sono gli auguri di sua figlia Agnes i più emozionanti. La piccola indossa un body con gli auguri al suo papà che si scioglie, che le regala il suo cuore dicendole che può farne ciò che vuole e di lasciarne solo un pezzettino per la mamma. Veronica Papa lo abbraccia felice, Fabio Fulco ha scelto di festeggiare con un party casalingo, con le persone più care. Niente riflettori, nessun locale o località da sogno, non serve altro al festeggiato che l’amore della sua famiglia. Ha sognato per anni di sposarsi e di avere un figlio e dopo la nascita di Agnes arriveranno presto anche le nozze.

PER I 50 ANNI DI FABIO FULCO UN PICCOLO PARTY CASALINGO

La piccola è nata lo scorso 28 giugno, non può esserci un altro regalo più bello per Fabio Fulco ma ci pensa la sua compagna a regalargli altra gioia. “Se ci penso sembra una vita fa.. ma poi soffermandosi pare sia ieri. Questo è vivere con Te – sono le parole di Veronica su Instagram – In un batter d’occhio, da “fidanzatini” che facevano le fughe per il mondo, a genitori…! Mi hai regalato le più grandi emozioni della vita e mi hai fatto conoscere l’Amore”.

Sono gli auguri di compleanno che lo rendono felice mentre soffia le candeline sul tiramisù fatto in casa. “Auguri amore mio che fai diventare i giorni grigi comunque raggianti… che solo con i tuoi occhi sai sciogliermi.. come se fossi uno dei Fastastici Quattro… e che grazie a te abbiamo messo al mondo la bambina più bella ed incredibilmente stupenda del mondo, diventando un Padre impeccabile. Ti amo follemente”.

Chissà se Fulco ha ricevuto anche gli auguri della sua storica ex fidanzata, Cristina Chiabotto. La loro storia d’amore non finì bene ma oggi sono entrambi felici con i rispettivi compagni e i figli.