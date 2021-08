Finalmente la suocera di Belen incontra la sua nipotina

Anche per la suocera di Belen è arrivato il momento dell’incontro con la piccola Luna Marì. Lo scorso febbraio Belen ha presentato a tutti, sui social, la sua bella e giovane suocera, era in occasione del compleanno di Antonino. Dopo un po’ di settimane dalla nascita della nipotina arriva nella villa ad Albarella anche la mamma di Spinalbese. Un po’ alla volta tutti stanno incontrando la piccolina di casa ma è evidente che la lontananza e forse anche un po’ di attenzione per il covid stanno rendendo gli incontri un po’ più complicati del solito. Questa estate a casa di Belen non c’è il solito traffico di amici. Alcuni sono scomparsi per sempre, altri disturbano il meno possibile perché questo è un periodo importante. Antonino e Belen hanno bisogno di non avere troppe persone intorno e nella villa ovviamente ci sono sempre i genitori della Rodriguez pronti a dare una mano sia con Luna che con Santiago.

LA MAMMA DI ANTONINO SPINALBESE CON LA SUA NIPOTINA

Sia Belen che Antonino Spinalbese hanno pubblicato delle storie con la nonna che ha appena conosciuto la sua nipotina. Antonino non ha mostrato la sua mamma ma è lei che tiene Luna Marì tra le braccia mentre la piccolina dorme e sogna. Spinalbese emozionato ha scritto “Mamma, figlio e nipote” senza aggiungere altro se non la voce della sua mamma. Emozioni e tenerezze, perché se i genitori di Belen possono vedere crescere la piccolina di casa, è diverso per la mamma di Antonino.

Dolcissima la Rodriguez che pubblica tra le sue storie Instagram il video con nonna e nipote e sottolinea che la mamma del suo compagno è una bella nonna. Un’atmosfera perfetta nella villa che Belen e Antonino hanno affittato per tutta l’estate, chissà magari decideranno che quella potrebbe essere la loro casa perfetta.