L’ex compagna di Jacobs sbotta sui social: “Non chiama suo figlio”

Quando la popolarità ti travolge, e tutto il mondo ti reputa il più forte, succede anche questo. Succede che chi fa parte della tua vita e ha qualcosa da dire lo fa via social, pubblicamente. E nel caso di Marcell Jacobs a parlare è stata la sua ex compagna, e madre del suo primo figlio, Renata Erika. Fino a qualche giorno fa, prima che Jacobs vincesse la medaglia e poche ore dopo, la ragazza aveva festeggiato con suo figlio i successi del papà. Poche ore fa però via social si è sfogata per raccontare quello che lei e il bambino stanno affrontando. Pare che dopo le Olimpiadi, Jacobs non si sia fatto sentire dal bambino. Se infatti lo abbiamo visto all’aeroporto in compagnia della sua attuale compagna e dei due figli avuti da lei, di Jeremy non si sarebbe interessato, almeno a detta della madre del bambino. Il piccolo era stato immortalato insieme alla nonna nella giornata della prima gara per la medaglia di Marcell e si pensava quindi che i rapporti fossero abbastanza sereni. Ma a giudicare dalle parole di Erika, a quanto pare, le cose si sono poi complicate.

“Per tutti quelli che mi stanno chiedendo continuamente se Jeremy è in vacanza con suo papà Marcell, la risposta è no. Anzi, stiamo ancora aspettando la sua chiamata da quando è rientrato da Tokyo“ ha detto l’ex di Jacobs.

Lo sfogo della madre di Jeremy: il campione olimpico Jacobs non si fa sentire

Le parole della ragazza via social: