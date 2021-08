Per Jasmine Carrisi un programma Mediaset all’orizzonte, ma quale?

Jasmine Carrisi non sarà protagonista della prossima edizione di The Voice Senior, al posto della figlia di Al Bano e del cantante di Cellino arriverà Orietta Berti. Ma a quanto pare la carriera televisiva della figlia di Loredana Lecciso non si interromperò comunque. Stando a quanto anticipa Dagospia, in un articolo a firma di Giuseppe Candela, Jasmine sarà protagonista di un programma Mediaset nella prossima stagione televisiva anche se al momento, non si sa molto in merito. Di quale programma potrebbe trattarsi?

Jasmine Carrisi sbarca a Mediaset, che cosa farà?

Visti i precedenti, ci viene da pensare che Jasmine potrebbe essere protagonista del nuovo programma di Barbara d’urso di cui ancora non si sa praticamente nulla. La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano è stata spesso ospite di Barbara nei suoi programmi, a Jasmine sono state dedicate lunghe interviste, in una è stata persino ricostruita a Cologno Monzese la sua cameretta. E forse proprio a Barbara, Jasmine potrebbe aver detto si. Non ci vengono in mente altri programmi che potrebbero prevedere la partecipazione di Jasmine, tranne il Grande Fratello VIP 6. Il reality di Signorini potrebbe essere una valida alternativa. Il cast sembra essere chiuso e già ieri è stata annunciata la prima concorrente ufficiale, Katia Ricciarelli per cui nelle prossime settimane, se mai Jasmine fosse una delle concorrenti, potremmo saperlo…

Un’altra possibilità potrebbe essere Amici, ma ci sembra più complicato. Ovviamente in questo caso Jasmine potrebbe essere si protagonista, ma nelle vesti di allieva. Vi convince di più questa terza opzione? La figlia di Al Bano, da poco guarita dal covid, al momento non ha commentato queste indiscrezioni. Per cui non ci resta che attendere le prossime news sul destino televisivo di Jasmine Carrisi.