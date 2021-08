Per Eleonora Daniele festa di compleanno in spiaggia: “L’estate sta finendo”

Un compleanno speciale ieri per Eleonora Daniele, prima al mare con la figlia e poi di sera la festa in spiaggia con gli amici. Il desiderio espresso qualche anno fa si è realizzato, Eleonora Daniele è diventata mamma e questo è stato il suo secondo compleanno con sua figlia Carlotta. 45 anni per la dolce conduttrice che a settembre tornerà nel suo studio di Storie Italiane pronta a dividersi tra la cronaca, gli aiuti alle categorie più fragili e le canzoni del passato che adora. Ieri la Daniele ha pubblicato la foto con la sua bambina tra coccole e spensieratezza, anche senza un filo di trucco e i capelli disordinati dopo un bel tuffo in acqua. Ha ringraziato tutti per gli auguri e poi oggi ha regalato ai suoi follower due scatti della serata.

PARTY DI COMPLEANNO AL MARE PER ELEONORA DANIELE

Non ha mostrato molto della sua serata per festeggiare i 45 anni ma come sempre non sono mancate le canzoni di quando ragazzina canticchiava “L’estate sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande anche se non mi va”. Niente di più adatto per Eleonora Daniele che compie gli anni il 20 agosto e vorrebbe che il tempo non passasse ma che anche l’estate non andasse via.

Bellissima nel suo abito a fiori con le spalle scoperte, i capelli sciolti, ha soffiato l’unica candelina sulla sua torta.

Eleonora Daniele ha pubblicato solo una foto con una delle invitate alla festa di compleanno. Tra le sue amiche c’è Samantha De Grenet e per lei ha scelto Vamos a bailar di Paola e Chiara.

Non manca niente per la sua felicità, ha sposato l’uomo della sua vita, ha desiderato una bimba che è arrivata sorprendendo anche lei. Vorrebbe un altro figlio ma se che potrebbe non arrivare. Vorrebbe non aver perso suo fratello ma sa che è anche grazie a lui se oggi è la Eleonora Daniele che conoscono tutti.