Elisa Isoardi torna ai fornelli ma di casa sua e dà una nuova ricetta

Dopo aver fatto compagnia a tutti i suoi follower con le foto delle sue vacanze estive e le immagini dalle spiagge della Sardegna e della Grecia, Elisa Isoardi torna in cucina. Non in tv, per il momento da casa. La stagione non inizierà con Elisa al timone di un nuovo programma, per il momento almeno, non ci sono indicazioni in merito. Ma la sua viglia di cucinare è ancora tanta e allora ecco che arriva un super consiglio per chi la segue. Oggi la conduttrice ha preparato una ricetta perfetta per il pranzo, una bella pasta fredda che in questi ultimi giorni d’estate è perfetta. Vi lasciamo quindi alla ricetta della pasta fredda con zucchine e scamorza. La Isoardi consiglia di usare anche la menta per rendere il tutto più digeribile. E per chi se li fosse persi, ecco i suoi consigli.

Elisa Isoardi si rimette ai fornelli: la ricetta per i fan

Ed ecco il suggerimento dato da Elisa Isoardi con il suo ultimo video postato sui social.

Pasta fredda con zucchine, scamorza e menta, fresca e digeribile. Scegliete una pasta corta tipo fusilli, fatela bollire in acqua salata e toglietela 2-3 minuti prima della cottura al dente. Intanto fate andare in padella le zucchine tagliate a rondelle con olio, aglio e sale, poi sfumatele con aceto di mele. Tagliate la scamorza a cubetti. Scolate la pasta e fatela freddare naturalmente con un po’ di olio. Così la pasta sarà più digeribile perché amido resistente. Tagliate o spezzate a mano la menta fresca.Alla fine unite il tutto ed aggiustate di sale.

L’amica di Elisa che ha assaggiato la pasta fredda ha approvato, per cui non ci resta che provare a fare in casa questo piatto, che ne dite? Buona preparazione a voi e appuntamento al prossimo consiglio che Elisa Isoardi darà dalla sua cucina.