Chiara Ferragni manda in tilt il suo instagram con uno scatto very very hot

Che scatto Chiara Ferragni! L’ultima foto che l’imprenditrice digitale ha postato sui social ha mandato in tilt il suo profilo instagram e come spesso accade, oltra agli apprezzamenti, sono arrivate anche le critiche di chi non ha apprezzato. La bella Chiara si è mostrata con solo un completino intimo, molto molto succinto, per mostrare appunto uno dei pezzi della nuova collezione di Intimissimi. Uno scatto davvero hot che ha conquistato Fedez e molti altri estimatori di Chiara ma che ha anche attirato i soliti haters!

Il completino intimo di Chiara Ferragni che manda tutti in tilt

Precisamente la moglie di Fedez ha indossato un Reggiseno a Balconcino Sensual Femininity nero. Ma forse non è molto la parte superiore dello scatto ad attirare l’attenzione, quando invece gli slip, praticamente quasi del tutto invisibili. Una scena alle 50 sfumature di nero, che ha davvero riacceso gli animi di molti! E pensare che il Perizoma Sensual Femininity di Intimissimi ha un costo di soli 13 euro, tanto basta per infiammare i desideri dei maschietti che sono rimasti a bocca aperta difronte a questo scatto.

Come dicevano, non sono mancate le frecciatine di chi ha fatto notare che Fedez commenta le foto di Chiara ma dovrebbe chiederle di non mostrarsi in questo modo pubblicamente, come se le modelle di intimo facessero chissà quale reato…Ma c’è anche chi fa della sana ironia e fa notare che questo scatto di Chiara significhi solo una cosa: non c’è due senza tre e dopo Vittoria e Leone, potrebbe arrivare il terzo bebè! C’è anche chi scherza, per fortuna, sul fatto che Fedez sia fortunato ad avere una moglie così e che commenta solo le foto sexy! E tanti follower della Ferragni restano in attesa dei commenti dei bigotti che di certo, non tarderanno ad arrivare.