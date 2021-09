Gemma Galgani prima e dopo: 11 anni di cambiamenti e ritocchi estetici (FOTO)

Questa mattina vi abbiamo raccontato dell’intervista che Tina Cipollari ha rilasciato per la rivista Nuovo, diretta da Riccardo Signoretti. Una intervista nella quale l’opinionista di Uomini e Donne parla di Gemma Galgani e della sua scelta di cedere, ancora una volta, al richiamo del bisturi. Per chi ancora non lo sapesse, in attesa di vedere le nuove puntate di Uomini e Donne che prenderanno il via lunedì, Gemma si è rifatta anche il seno. Da qui la scelta della rivista, di fare un collage con delle foto che mostrano la dama nel corso di questi anni. Una foto del 2010, una delle prime apparizioni televisive di Gemma, quando ancora la dama indossava solo ballerine e vestitini a fiori e nelle sfilate sognava di andare a vedere farfalle nei boschi con i suoi corteggiatori. Poi i primi cambiamenti: dai denti che sono stati rifatti grazie al programma Selfie-Le cose cambiano, al lifting fatto nell’estate del 2020. Ma i cambiamenti di Gemma non passano solo dal chirurgo estetico. La dama, in questi 11 anni di programma, ha rinnovato il suo look: e se nel 2010 la vedevamo sempre con gonne lunghe, maglioncini color pastello, ballerine e codini, negli ultimi anni ce la siamo ritrovata in tacco 12 ( con tanto di caduta dalle scale), leggings di pelle aderentissimi, scolli vertiginosi, spacchi da ventenne…La Gemma riservata e timida del 2010 è ormai soltanto un lontano ricordo. Ecco potremmo dire che Gemma era partita come Sandy di Greese, con la sua gonna gialla, il maglioncino sulle spalle e la camicia bianca, poi è passata alla versione capelli cotonati e vestitino di pelle con sigaretta in mano. Una metamorfosi che le ha permesso di avere forse dei corteggiatori più giovani, ma nessuno che si innamorasse davvero di lei, come era successo in passato.

Gamma Galgani prima e dopo: l’impietoso collage che ce la mostra dal 2010 al 2020

E se non c’è assolutamente nulla di male nel rinnovare il look, nel vedersi più giovane, nel mettersi dei vestiti diversi, come ha fatto notare Tina, se lo si fa solo perchè si pensa che così si potranno avere dei corteggiatori più giovani, allora i problemi esistono davvero. Perchè l’interesse, dovrebbe partite dalla mente, non da un paio di tette rifatte.

E ora per voi una carrellata di foto di Gemma Galgani in questi 10 anni di Uomini e Donne per poi vederla ora, con il suo seno rifatto a 72 anni.