Belen festeggia il compleanno con la sorpresa di Antonino e gli auguri della mamma

E’ il primo compleanno di Belen da mamma di due bambini, è forse il compleanno più bello della sua vita ed è meravigliosa la dedica di sua madre. Oggi Belen compie 37 anni, poche storie su Instagram, tanti gli auguri ricevuti ma lei non ha tempo per condividerli tutti, a parte quelli della sua mamma e di Antonino. Veronica Cozzani ha scelto due foto della sua primogenita, una da bimba e un’altra quando aveva 13 anni e la sua bellezza era già evidente, così simile a oggi. Un tenero post ma sono anche parole da donna a donna, da mamma a mamma. Veronica ha ovviamente sempre sostenuta sua figlia in ogni scelta, giusta o sbagliata. Ed è stata proprio la showgirl di recente a confidare che di sbagli ne ha fatti tanti ma che i suoi genitori l’hanno sempre guardata con gli stessi occhi.

Gli auguri di Veronica Cozzani alla sua Belen

“Tantissimi auguri a questa ragazzina di 13 anni che aveva tanti sogni che ha realizzato, che è diventata mamma e che vive la sua vita cercando di essere felice, che cade e si rialza! Ma che ha gli strumenti e la visione per andare avanti, godendosi appieno la vita! È molto bello vederti divertirti come quando eri così piccola! Resta sempre così! Buon compleanno figlia! Ti amo così tanto!”.

Cosa avrà invece organizzato Antonino Spinalbese per la sua compagna, per la donna che in poco più di un anno gli ha cambiato la vita? Non ha ancora svelato nulla, è stato però il primo a farle gli auguri, a pubblicare il selfie “Auguri Muneca”. Attendiamo le prossime ore perché siamo certi che Antonino non deluderà nessuno con il suo romanticismo e le sue mille attenzioni per Belen. Festeggeranno con gli amici, solo in famiglia, solo loro due o stasera ci sarà un gran party per il compleanno di Belen?