Altra foto di Laura Chiatti e una follower si becca “Porta scema”

Laura Chiatti posta l’ennesima foto che sa già provocherà un bel botta e risposta tra lei e qualche follower. Molti non attendono altro che questi momenti sui social e oggi l’attrice non ha deluso le aspettative. Un’altra bella immagine, Laura Chiatti è allo specchio, è a casa sua e sulla parete si vedono gli scatti di famiglia. “Anche oggi l’atto di coraggio è terminato” si è allenata, l’abbigliamento lo dice chiaramente e lei è sempre in gran forma, per più di qualcuno è però troppo magra. “Attendo con ansia di leggere qualcosa di originale 3,2,1 Via” aggiunge la Chiatti ridendo ma anche consapevole che ci saranno i soliti commenti negativi. Dopo poco viene accontentata perché tra i tanti complimenti c’è un commento che merita il suo “Pora scema”.

Laura Chiatti e l’eterno botta e risposta con i follower

“Evita di metterti in mostra ed eviterai commenti sgradevoli” ed ecco il commento che l’attrice attendeva e a cui risponde “Pora scema”. Laura si diverte, non si arrabbia più ma risponde come preferisce. I vip purtroppo a volte o spesso si abituano agli haters, lei non ci sta e fa bene. Non può diventare tutto così normale, anche se la signora in questione non aveva detto niente riguardo al suo peso.

Leggendo i commenti come sempre arrivano anche quelli sul peso, su chi pensa che sia troppo magra e che non sia un ottimo esempio per gli altri. Laura Chiatti su questo non spreca più tempo, ha più volte raccontato di avere problemi di intolleranza alimentare e che adesso che ha eliminato dalla sua dieta alcuni cibi sta bene. Dimagrire è stata una conseguenza che a lei non dispiace. Ovviamente va in escandescenza quando le dicono che è anoressica, una parola che viene usata troppo spesso senza conoscerne il vero significato. L’anoressia è una malattia e Laura Chiatti invece sta benissimo.

