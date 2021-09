Un ritocchino alle labbra per Laura Chiatti che non apprezza i commenti

Sembra evidente il ritocchino alle labbra di Laura Chiatti che non conferma in modo diretto ma la risposta al commento di una follower dice tutto. Bellissima, sempre, certo diversa da qualche anno fa, un po’ come tutti. Laura Chiatti non è più biondissima, si sente piena di energia con qualche chilo in meno e la dieta con cui evita gli alimenti che le facevano male, in più quel ritocchino alle labbra. Lo scatto in bianco e nero postato ieri e Francesco Arca che commenta: “booooom che spettacolo” tra i due ex il legame è da invidiare. In tanti le hanno fatto i complimenti, sembra una diva del passato, un vero incanto. Poi la foto di oggi, sempre in bianco e nero ma Laura Chiatti non apprezza il commento di Mery: “Anche tu il ritocchino… non ne hai assolutamente bisogno” in realtà è un complimento ma l’attrice la prende come una critica, non apprezza e risponde: “Me l’’hai pagato tu?”.

La risposta della follower a Laura Chiatti

Infatti, poco dopo arriva la spiegazione di Mery: “Mi spiace ma era assolutamente un complimento non ho criticato il tuo fare… ma semplicemente ho detto sei così bella da non averne bisogno tutto qua… cosa c’entrano i soldi … ognuno di noi ha il diritto di fare quello che gli piace … non volevo assolutamente offenderti”. La Chiatti forse è un po’ troppo permalosa ma ha dalla sua parte il pregio di essere schietta, forse troppo.

Per lei nessun problema però nel raccontare i ritocchi fatti, come quando nel 2012 confidò di essersi rifatta il seno perché aveva perso 4 chili sul set e le sue forme erano svanite. “I soldi meglio spesi” confessò soddisfatta, proprio come oggi.

“La felicità è amore, nient’altro. Felice è chi sa amare. Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Felice è dunque chi è capace di amare molto. Ma amare e desiderare non è la stessa cosa. L’amore è il desiderio divenuto saggezza; l’amore non vuole possedere; vuole soltanto amare” scrive saggia e sempre innamorata.