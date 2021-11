Bianca Gascoigne è una meraviglia ma lei si vede brutta: soffre di dismorfismo corporeo

Non si nasconde Bianca Gascoigne dietro la sua bravura e dietro quel sorriso che conquista tutti. Ha deciso di raccontarsi a 360 gradi in questa sua esperienza a Ballando con le stelle 2021, come abbiamo visto nella clip mostrata nella puntata del 13 novembre 2021. Avrebbe potuto non dire nulla, ballare e continuare a incantare tutti. Bianca invece ha voluto raccontare quello che prova dentro di se e quello che prova quando si guarda allo specchio. Tutti le dicono quanto sia bella, brava, sensuale. Lei però del suo corpo, ha tutta un’altra immagine. “Voglio parlare in inglese per spiegare questa cosa” ha detto la Gascoigne nella clip perchè ci teneva davvero a raccontare per bene il disturbo di cui soffre. Ha spiegato di aver visto tanti medici, di aver fatto tanto per capire che cosa non va e alla fine le hanno diagnosticato il disturbo chiamato dismorfismo corporeo. Chi soffre di questo disturbo, come ha ricordato anche la dottoressa Bruzzone, spesso arriva anche a non uscire di casa e a rifiutare la socialità. Per questo Bianca ha fatto bene a parlarne in tv anche per dare un messaggio importante: si può combattere.

Le parole di Bianca Gascoigne che spiega di cosa soffre a Ballando con le stelle

Nella clip, la ballerina che si esibisce in coppia con Simone di Pasquale, ha raccontato: “È un disturbo che non mi fa vedere il mio fisico come lo vedono gli altri. Io vedo una versione di me stessa più grassa. Vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo.“

E ancora: ” Sto bene con me stessa, come mi relaziono con gli altri, quella che sono ma non sarò mai contenta del mio corpo, di quello che vedo. Anche se dovessi vedere molto magra, troverei comunque qualcosa di diverso che non mi piace. Mi piacerebbe che le cose cambiassero, ma non credo che succederà”. Bianca ha poi detto che forse, se diventerà mamma, questa percezione cambierà perchè si renderà conto che con il suo corpo ha dato la luce a una creatura, qualcosa di meraviglioso. Per ora però, se anche tutti le dicessero ogni minuto quanto è bella, quanto è perfetta, lei non ci crederebbe.

E infatti anche le parole di Simone, che in sala prove le fa notare che non ha nulla di cui preoccuparsi, forse non servono a molto. “Tu vedi una cosa che non c’è. Non sei grassa, ma dove sei grassa? Guarda la vita, guarda i fianchi, queste sono le ossa. Non vedi quello che vediamo noi. Noi vediamo che sei una bellissima ragazza. Per te sei brutta? Ma dove? Tutti quando dicono che sei bella, simpatica e sexy. Capito?” le ha spiegato il suo maestro. Purtroppo queste parole non servono a molto ma il fatto che Bianca si diverta, balli e sia anche una delle migliori in pista, è un forte messaggio per chi soffre come lei, di questo disturbo.

