Cristina Marino in cucina è sensuale come poche donne

Il profilo social di Cristina Marino è diviso tra lavoro e un mondo d’amore ma in ogni foto c’è la vera bellezza, la sensualità. Anche in cucina Cristina Marino mostra una femminilità che è impossibile da non notare. La bottiglia d’acqua in una mano, il caffè da mettere sul fuoco, è domenica mattina e tutto scorre in modo più lento ma il suo ingrediente segreto anche in cucina resta la sensualità. La mise è provocante per quanto semplice, i capelli sono raccolti, il trucco è appena accennato e la salopette bianca, leggerissima e indossata senza nulla sotto mostra un sidebob che non è per tutte. Così invidiata per la sua storia d’amore con Luca Argentero ma siamo sinceri, anche l’attore è da invidiare per la meravigliosa donna che ha accanto. E non solo bellezza e sensualità, Cristina Marino è mamma, moglie, attrice, imprenditrice, influencer, elegante, sempre.

Cristina Marino tra allenamenti, passeggiate e foto in cucina

Le foto più belle sono sempre quelle con la famiglia al completo, quando Luca Argentero, Cristina Marino e la loro piccola Nina Speranza fanno le loro passeggiate. La loro è davvero ina favola d’amore moderna; nessuna principessa da salvare ma la loro storia, la loro famiglia da proteggere da tutti e tutto. La coppia ha mostrato solo per qualche secondo e raramente il volto della figlia chiedendo con forza che nessuno si permetta di mostrare la loro piccolina.

Tra i commenti qualcuno chiede se Luca Argentero possa essere geloso ma lei dosa tutto nel modo giusto. Tra loro non mancano le dediche d’amore, il matrimonio li ha resi se possibile ancora più felici. Seconde nozze per Argentero dopo la lunga storia d’amore con Myriam Catania. C’è chi dice che Cristina e Myriam siano molto simili ma alla fine è la Marino che ha reso davvero felice Luca Argentero.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".