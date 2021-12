Alessia Marcuzzi apre le porte di casa sua mostrando anche le luci di Natale

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi mostra la sua casa ma questa volta lo fa con più attenzione perché risponde alla richiesta di una follower. Le luci di Natale, l’albero di Natale, tutto è già pronto per le feste e Alessia Marcuzzi si perde tra le domande e le risposte nella sua Alex in the box. Un vero successo su Instagram, la simpatia della conduttrice è nota, la sua spontaneità e ovviamente non mancano un po’ di pubblicità ai suoi prodotti. Le fan le pongono le domande più assurde e curiose, c’è anche chi le chiede cosa fa di notte. La Marcuzzi risponde sull’intimo, sui capelli, i maglioni, elargisce consigli d’amore, mostra anche cosa sta facendo suo marito in quel momento. Alessia sta al gioco e il suo spazio sui social vola alto.

Alessia Marcuzzi mostra anche la stanza di Mia mentre dorme

La sua casa l’abbiamo già vista più volte nei vari angoli, soprattutto il salone. Non si fa pregare, quando le chiedono di mostrare la sua casa perché è bellissima lei corre nelle varie stanze, mostra anche le lucine che Paolo Calabresi Marconi ha sistemato con cura, poi c’è la cucina, l’albero di Natale sul terrazzo e infine anche la camera di Mia. Alessia accende la luce anche se la figlia dorme, sicura che non si sveglierà.

In tv stanno guardando Le Iene e ancora una volta Alessia Marcuzzi soddisfa la curiosità dei follower. Un vero spettacolo la sua casa e un vero spettacolo anche suo marito che gioca con il cagnolino. Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi festeggiano oggi 7 anni di matrimonio. Lui le ha regalato un bouquet di rose gialle e una rosa rossa. La coppia ha superato un periodo di crisi e oggi è più forte e innamorata che mai. Indimenticabile il loro matrimonio, l’abito da sposa di Alessia.

