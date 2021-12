Antonino Spinalbese pubblica la foto da piccolo, identico a sua figlia Luna

E’ un anno importante il 2021 per la famiglia di Antonino Spinalbese, anche sua sorella è diventata mamma, ha dato alla luce la piccola Sophie. Antonino e la sorella sono diventati genitori nello stesso anno, Luna ha la sua prima cuginetta. Tenera la presentazione che l’ex hair stylist ha fatto di sua nipote, una bambolina con il suo nome e lui felice annuncia che è diventato anche zio. E’ legatissimo alla sua famiglia e per fare gli auguri alla sorella ha tirato fuori dall’album dei ricordi una foto di loro due da bambini, dolcissimi. Antonino è identico alla sua bambina, lo stesso visino tenerissimo. Tutti notano la somiglianza, anche perché l’ex di Belen posta spesso foto della sua Luna.

Antonino Spinalbese fa gli auguri a sua sorella

“Genitori 2021” scrive Antonino nella didascalia. E’ nata Sophie ma Belen ancora una volta resta in silenzio. Nessun like agli auguri, nessun like alla foto. Chissà se ha fatto gli auguri all’ex cognata.

Ormai sembra certo che tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sia tutto finito. La showgirl dopo i primi giorni malinconici appare serena. Circondata dalla famiglia e dagli amici di sempre si prepara a festeggiare il Natale con la gioia di sempre. La sua casa è piena di rosso, di addobbi natalizi, di tutto il calore che desiderava. Ogni volta che può porta al lavoro anche la piccola Luna, la aiutano i collaboratori che la seguono da sempre. Non ha mai voluto una tata per i suoi figli, l’hanno sempre aiutata i nonni e due papà che nonostante siano ormai ex compagni sono due ottimi genitori.

Non l’avevano immaginato così il loro Natale ma adesso sembra che Antonino e Belen non apriranno i regali insieme, non brinderanno in coppia ma divisi; ognuno con la propria famiglia, con le persone che amano.

