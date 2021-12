Il nuovo lavoro di Antonino Spinalbese dopo Belen che non commenta

Nessun like di Belen, nessun commento all’annuncio di Antonino Spinalbese. Il papà di sua figlia Luna cambia lavoro, inizia un nuovo progetto ma la showgirl non dice nulla, segno che è tutto finito o forse desidera che lui ce la faccia solo con le sue forze. Il progetto di Antonino Spinalbese abbraccia il fitness, sui social racconta che la sua passione per uno stile di vita sano e per l’allenamento è sconfinata. Quindi non è un mestiere che arriva grazia a Belen ma forse lei gli ha dato la spinta per lasciare il lavoro di hair stylist. Da tempo ha detto addio alle spazzole di Coppola ma tutti pensavano si sarebbe lanciato nella fotografia o che sarebbe rimasto nel campo degli shooting, degli influencer. Antonino Spinalbese invece è pronto a fare della sua passione per il fitness, per la palestra li suo nuovo lavoro.

Antonino Spinalbese: “Lo sport può essere una scuola di vita”

Il suo messaggio va ben oltre l’annuncio di un nuovo mestiere, il papà della figlia di Belen Rodriguez mostra il suo impegno per un progetto in cui crede e chiede lo stesso impegno a chi desiderare migliorare. Poi ci sono gli imprevisti, come è accaduto a lui. Parla dell’incidente o si riferisce anche ad altro? Sappiamo che è stato ricoverato dieci giorni in ospedale ma non si sa altro.

“Sempre un passo in più. Passo dopo passo. Domani più di oggi. Perché un progetto sul fitness? Oltre la sconfinata passione per uno stile di vita sano e l’allenamento, il fitness, la palestra, lo sport possono essere una scuola di vita. Ci sono diversi accostamenti con tutto ciò che ci accade ogni giorno. L’unico modo che hai per migliorare è impegnarti. Lavori, giorno dopo giorno, per portare a casa i risultati tanto desiderati” scrive Antonino.“Poi ci sono gli imprevisti, gli infortuni ad esempio, che ti mettono ko per un determinato periodo, ma tu sei lì, pronto a rialzarti. A dimostrare la tua forza e la tua caparbietà – poi conclude e annuncia – A gennaio lavoreremo per coinvolgerti in quella che può considerarsi una routine d’allenamento chiara ed efficace. Creeremo un qualcosa con cui potrai sentirti seguito, guidato, accompagnato. Non mancheranno qualità e professionalità. Noi siamo pronti, tu?”.

