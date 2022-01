Carolina di Monaco, principessa e nonna bellissima in rosso e nero sulla neve

Carolina di Monaco riesce a tenere sempre la famiglia unita e per le feste ha scelto di allontanarsi dal Palazzo e di andare in Svizzera ma con figli e nipoti al seguito. Anche quest’anno la principessa di Monaco ha scelto di passare qualche giorno a Gstaad in Svizzera ma a differenza degli altri anni è partita subito, ha anticipato la partenza a prima del Natale e in questo modo si è concessa con la famiglia una lunga pausa. E’ sempre sulle stesse montagne che la sorella di Alberto di Monaco sceglie di trascorrere parte delle feste e con lei anche i figli. E’ durante una passeggiata che i fotografi l’hanno intercettata e non hanno perso gli scatti della famiglia reale.

Carolina di Monaco in vacanza con figli e nipoti

L’amore non è stato dalla sua parte, prima il lutto che l’ha separata da Stefano Casiraghi e poi le altre delusioni. Accanto a lei restano sempre i figli. E’ Charlotte la più presente e con lei durante la passeggiata ci sono anche Dimitri Rassam e la figlia di lui, ovviamente anche i due figli della principessa. Un passo più in là anche Andrea con sua moglie Tatiana Santodomingo; loro sono sposati proprio a Gstaad. Assenti invece Pierre Casiraghi e la bellissima Beatrice Borromeo ma anche la più piccola delle figlie, Alexandra.

Bellissima Carolina di Monaco in rosso e nero, casual e sportiva ma al tempo stesso elegante rispetto agli altri della sua comitiva.

Andrea e Tatiana hanno scelto lo chalet della famiglia di lei mentre gli altri hanno preferito alloggiare in un lussuoso hotel del centro. Lo stesso hotel che li ha ospitati la vigilia di Natale per il cenone e nelle altre occasioni. Impossibile non paragonare il Natale triste che ha invece vissuto il principe Alberto ancora così distante da sua moglie Charlene.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".