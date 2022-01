Caterina Balivo suggerisce quale pesce magiare in base al mese

Caterina Balivo è sempre molto attenta a quello che mangia, cerca di seguire una dieta sempre adatta al momento e soprattutto sana. Anche lei ovviamente si lascia andare alle golosità ma poi si rimette in forma immediatamente. I follower sono sempre curiosi sulle diete e l’alimentazione e a Caterina Balivo chiedono cosa ci sia nel suo piatto, sotto la foglia di verza. La conduttrice li ha accontentati e ha rivelato che sotto la verza c’era del pesce ma ha consigliato di fare come fa lei, di seguire la stagionalità del pesce. Lo sapevate che per ogni mese dell’anno c’è il pesce giusto da mangiare o da non mangiare?

Caterina Balivo consiglia quale pesce mangiare a gennaio e a seguire gli altri mesi

Lei ha mangiato una ricciola, spiega alla sua piccola Cora che è un pesce che adesso si può mangiare. Non tutti conoscono questi consigli ma Caterina per aiutare i suoi follower pubblica tra le storie di Instagram il calendario della stagionalità del pesce. “Il pesce va mangiato seguendo il calendario della stagionalità. A gennaio sono consigliati: nasello, sardina, sogliola, spigola, triglia, alice, cefalo, calamaretto, cernia, dentice, pannocchia, pesce San Pietro, polpo, ricciola, seppia, sgombro, scorfano, rombo e sarago“. Caterina Balivo è molto chiara e attenta ma aggiunge anche cosa si può mangiare gli altri mesi, durante le altre stagioni.

Non segue solo questa regola ma anche una dieta con meno carboidrati, soprattutto pane e dolci, ma solo in questo periodo successivo alle festività. Inoltre, continua a fare sport, anche se per lei non è il massimo. E’ sempre stata molto pigra ma dopo i 40 anni ha deciso che era arrivato il momento di agire per continuare ad essere tonica e in gran forma. Tutti ottimi consigli mentre in molti attendono che torni in tv con un nuovo programma.

