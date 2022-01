Il compleanno più triste per Giulia De Lellis: a casa da sola

Oggi è il compleanno di Giulia De Lellis, l’ex protagonista di Uomini e Donne compie 26 anni ma è un giorno triste per lei. La De Lellis sta ricevendo da ore regali, fiori, torte e i tantissimi e affettuosi auguri dei suoi fan ma resta da sola a casa. Giulia De Lellis ha il Covid ma adesso sta bene, dopo il primo momento di smarrimento soprattutto perché spaventata dalle malattie e ovviamente da questo virus, sta trascorrendo come tanti il periodo di isolamento. Il compleanno col Covid è una vera tristezza ma tra le mura di casa riesce a festeggiare anche da sola perché circondata dall’amore della famiglia e del fidanzato e dalle attenzioni dei suoi 5 milioni di follower. Ovvio che non avrebbe voluto soffiare da sola sulle candeline ma si rincuora aprendo i meravigliosi regali, quelli che in parte mostra nelle sue stories. L’inconfondibile brand che per molte resta solo un sogno per Giulia De Lellis è invece un desiderio realizzato, anzi ben più di uno a giudicare dai pacchetti.

Giulia De Lellis ha scoperto che era positiva solo con il tampone molecolare

I test antigenici le avevano sempre dato un risultato negativo; ne aveva fatti tantissimi ma al primo tampone molecolare, che ha voluto fare prima di tornare a lavorare, il risultato l’ha bloccata in casa. Giulia ha confidato di avere un po’ di difficoltà fisica ma è soprattutto quella psicologica a buttarla giù. Lei si rianima con i tutorial, mostra il trucco giusto ma anche come si cucina un bel piatto di pasta, pomodorini e basilico, uno dei suoi preferiti.

Si ritiene molto fortunata rispetto a chi ha avuto conseguenze ben più gravi e poi non può certo lamentarsi, non è del tutto sola.

Ha già soffiato più candeline su più torte di compleanno, le ha ricevute già ieri sera prima di andare a letto. “Mi sono svegliata immersa d’amore, do fiori e tantissima gioia” ha confidato questa mattina. Auguri Giulia!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".