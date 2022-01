Benedetta Parodi è sempre in gran forma, qual è il suo segreto?

In estate Benedetta Parodi compirà 50 anni ed è sempre e da sempre in gran forma. Al settimanale Confidenze ha raccontato come fa ad apparire sempre una ragazzina, perché si sa che i chili in più spesso invecchiano. Non bisogna nemmeno esagerare ma Benedetta Parodi è davvero invidiatissima con il suo fisico e la capacità di mantenersi sempre in forma. Scrittrice, conduttrice, mamma e moglie, fa tutto con entusiasmo ma come fa a non ingrassare, qual è il suo segreto? Ne ha più di uno ma è tutto necessario anche per restare in ottima salute. Non è solo magra, è tonica e sta benissimo nel suo peso. Per Benedetta Parodi porzioni piccole, lei mangia di tutto.

Benedetta Parodi, la dieta giusta

Modera solo le quantità ed è una cosa difficile perché spesso è più semplice privarsi di alcuni alimenti che assaggiarli soltanto. Ma eliminare alimenti è anche il modo per fare durare poco una dieta, invece Benedetta Parodi basa tutto sulla restrizione calorica.

Anche lei è golosa ma sceglie due giorni a settimana in cui fa una restrizione calorica mangiandolo soprattutto frutta e verdura. “Non faccio mai diete drastiche. Anche perché, quando mi sento un po’ appesantita, posso preparare ricette leggere ma lo stesso appetitose. Per esempio un piatto unico con poca pasta, condita con tre o quattro verdure che cucino in modo diverso: lessate, gratinate o saltate”,

Ovvio che non rinuncia all’attività fisica, è essenziale per rallentare il tempo che passa. Adora fare le passeggiate e passo svelto la mattina e anche un po’ di corsetta.

Tutto questo seguito sempre porta tutti a una linea invidiabile. Benedetta Parodi non ha bisogno di fare alcuna dieta per dimagrire ma le attenzioni che si regala e i segreti che svela sono perfetti per non perdere mai la sua forma fisica. Se cede alla golosità ci sono i due giorni a settimana per recuperare. Gli altri giorni piccole quantità di tutto e sempre tante passeggiate e altro per tonificare.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".