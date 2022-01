Adriana Volpe on fire contro Sonia Bruganelli, le dà della bugiarda: “Sei piccola, piccola”

Non è finita, la pace era solo una breve parentesi ed è esplosa di nuovo la bomba. Dopo le parole di Sonia Bruganelli, Adriana Volpe ha scelto di replicare e questa volta lo ha fatto con delle parole molto dure. Le due opinioniste a quanto pare, non riescono proprio a dirsi le cose in faccia e hanno bisogno di giornali e social per chiarire le loro posizioni. E così dopo l’ultima intervista della Bruganelli, arriva la risposta infuocata di Adriana Volpe.

Prima che il Grande Fratello VIP 6 iniziasse, pensavamo che le due donne avrebbero fatto grandi cose nel loro ruolo, oggi possiamo tranquillamente dire che non sono state in grado, per diversi motivi, di interpretare al meglio il lavoro che avrebbero dovuto fare. E questa ennesima guerra a distanza, è l’ennesima dimostrazione di quanto abbiano messo prima il loro “io” e poi il loro impegno nel programma.

Ma andiamo alle dichiarazioni.

Le parole di Sonia Bruganelli su Adriana Volpe

Tutto è iniziato con le parole di Sonia Bruganelli, che nella sua ultima intervista per la rivista Chi ha dichiarato: “Io resto una impunita. Non mi pento di nulla. Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto…“. E ancora: “Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena.“

A queste dichiarazioni, hanno fatto eco le parole di Adriana Volpe che dai social ha commentato: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi!“. A quanto pare, dirsi le cose al telefono, resta ancora impossibile…

