Mara Venier sulla neve con famiglia e amici: “Alla faccia della cattiveria umana”

Con chi ce l’ha Mara Venier, chi sono le persone che evidentemente l’hanno criticata, hanno parlato male di lei o magari hanno detto qualcosa di falso sul suo conto? Mara Venier è finalmente in vacanza, anche per lei c’è un po’ di risposo e non solo lavoro. La conduttrice di Domenica In è sulla neve, in montagna, a Cortina D’Ampezzo con parte della famiglia e alcuni amici, gli amici di sempre. Ovviamente con Mara c’è anche il piccolo Iaio, il suo amore più grande. L’altro amore è lontano, Nicola Carraro è a Santo Domingo e lei non vede l’ora di raggiungerlo nella villa piena di luce e colori. C’è qualcosa o qualcuno che però ha infastidito entrambi, sia Mara che Nicola. Non dicono molto, sottolineano che entrambi sanno di chi stanno parlando ma ovviamente non lo dicono.

Mara Venier in montagna con il suo nipotino

Un viaggio in aereo e poi l’arrivo a Cortina D’Ampezzo. La Venier è al settimo cielo, per il nipotino c’è tutto da scoprire e con lui canta a squarciagola. “Finalmente con il mio Iaio… e stasera spritz e canti alpini… Alla faccia della cattiveria umana” ma chi l’avrà fatta arrabbiare?

Rita Dalla Chiesa applaude alle parole della sua amica e Nicola Carraro commenta: “Alla faccia di chi sappiamo noi” pollice verso per il marito della conduttrice che è sempre vicino a lei anche a distanza.

Mara Venier in jeans, maglione, scarpone e giubbino argento, capelli al vento e occhiali da sole è l’eterna ragazza che non si fa abbattere da niente. “Che bello tornare nei posti della mia gioventù… ricordi belli!!!” ha commentato poco fa mostrandosi felice e in tutto il suo splendore.

Domenica prossima ovviamente sarà pronta al suo posto per entrare nelle case degli italiani ma in questi giorni è vacanza, breve ma bellissima.