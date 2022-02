Mara Venier piange stretta a Massimo Ranieri, emozioni forti a Domenica In

Il maestro Stefano Magnanensi e Mara Venier in lacrime dopo l’interpretazione di Massimo Ranieri. A Domenica In emozioni fortissime e non solo per la voce dell’artista, per il testo di un brano che arriva dritto al cuore e riporta a galla i ricordi e le mancanze. La voce di Massimo Ranieri mostra tutta l’emozione che rende la sua canzone ancora più profonda e vera, poi c’è l’amicizia di Massimo e Mara. Anche se non si vedono così spesso ancora una volta si raccontano che ci saranno sempre l’uno per l’altra. Ranieri canta una canzone che ha adorato dal primo ascolto: “Mia ragione”. Un pezzo che non era previsto oggi ma c’è voglia di emozione. “Mia fama, mia sete, mia salvezza, mia dannazione, mio grido, mia quiete, mio torto, mia ragione” sono parte delle parole di un testo bellissimo.

Massimo Ranieri a Domenica In canta Mia ragione

Brividi sulla pelle, emozioni, ricordi e ognuno pensa a chi non ha più. Mara Venier piange e si scioglie tra le braccia del suo ospite. Stefano Magnanensi piange con loro. “Non ti ho mai visto così” ma il maestro solo una settimana fa ha lasciato il suo posto nel programma della domenica per la morte della madre. Un dolore, un amore che non c’è più, una madre che ti ha lasciato per sempre.

“Ma oggi c’è un’atmosfera particolare non so, in questo studio è successo qualcosa” commenta il maestro di Domenica In rivolgendosi a Massimo Ranieri e pensando alle emozioni che tutti hanno appena vissuto.

Poi si sorride ma sempre con le stesse emozioni dentro. Ranieri racconta il suo festival di Sanremo 2022, lui che era un po’ il nonno di tutti. La Venier gli fa notare che non era il nonno, era ed è l’esempio, l’artista, gran parte della storia della musica italiana.